اصابة رئيس البرلمان الايراني بكورونا

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات ذلك.

وكتب قاليباف في حسابه الرسمي على ””تويتر“ بأن ”أحد العاملين في مكتبه برئاسة البرلمان ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد“، مضيفًا ”في منتصف الليل تم الإعلان عن نتيجة اختباري وكانت النتيجة إيجابية (الإصابة بفيروس كورونا)“.

وقال قاليباف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ””فارس نيوز“، ”أنا حاليًا في الحجر الصحي وإن شاء الله سأواصل واجباتي ومسؤولياتي“.

وأمس الثلاثاء، أفادت وكالة أنباء إيرانية محلية، عن إصابة قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيران أمس الثلاثاء، أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 6968 إصابة جديدة مع 346 حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الكلي في إيران منذ ظهور هذا الفيروس في 19 شباط/فبراير الماضي، 581 ألفا و824، فيما بلغ عدد الوفيات 33 ألفا و299.