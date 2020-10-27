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البرلمان التركي: تصريحات ماكرون قد تؤجج صراعا عميقا بين أتباع مختلف الديانات


استنكر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وصفها بالمسيئة للإسلام والمسلمين.

ووافقت الجمعية العامة التركية في جلسة تصويت، على مذكرة قدمها رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بهذا الخصوص، تشجب وتدين بشدة تصريحات ماكرون.

وجاء في المذكرة التي وقعت عليها أربعة أحزاب برلمانية (العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري، الحركة القومية، حزب الخير) أن ماكرون "يتهجم على الإسلام والمسلمين تحت غطاء حرية التعبير، وأن ممارساته وتصريحاته قد تؤجج صراعا عميقا بين أتباع الأديان المختلفة".

وأضافت أن العمليات الإرهابية التي وقعت في فرنسا مؤخرا، لا تضفي المشروعية على تصريحات ماكرون، وأن مكافحة الإرهاب يستدعي تعاونا دوليا.

وقالت: هذه الممارسات لن تختلف عن نتائج العقليات القذرة التي تخطط لعمليات إرهابية، كما أنها دعت الجميع إلى التحلي بـ"العقلانية والحكمة" تجاه مواقف ماكرون من الإسلام.

وجاء في المذكرة أيضا أن "ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان التركي يدينون ويشجبون بشدة تصريحات ماكرون الاستفزازية والمسيئة والخطيرة بحق الإسلام ونبيه الكريم سيدنا محمد والمسلمين".

وفي 21 أكتوبر قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، بسبب مقتل معلم في مدرسة بضواحي باريس على يد شاب من أصول شيشانية، بعد أيام من عرض المعلم رسوما نشرتها مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة لطلابه، وذلك أثناء درس بحرية المعتقد.

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البرلمان التركي: تصريحات ماكرون قد تؤجج صراعا عميقا بين أتباع مختلف الديانات
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