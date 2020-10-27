الرئاسة الجزائرية تعلن دخول رئيس الجمهورية إلى المستشفى

أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.

وشددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

يذكر ان الرئاسة الجزائرية قد اعلنت قبل اربعة ايام ان الرئيس تبون قد قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن "الطاقم الطبي الخاص بها نصح تبون بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم،

مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي "بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا".

ولم يكشف البيان عن أسماء المسؤولين في الرئاسة والحكومة الذين ظهرت لديهم أعراض الإصابة.