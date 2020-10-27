الصحة العالمية تدعو الى مواصلة "المعركة" ضد فايروس كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم" في المعركة ضد كوفيد-19 مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا كما في الولايات المتحدة.

وأقر غيبريسوس بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص؛ لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة، وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات.

وقال "حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس".

وخلافا لتصريحات ميدوز، قال تيدروس "يجب ألا نستسلم، ولهذا السبب نقول إنه إذا كنا نتفق مع كبير الموظفين على أهمية حماية الفئات الأكثر ضعفا، فإن التخلي عن السيطرة (على الوباء) أمر خطير".

وشدد على أن "الحكومة يجب أن تقوم بدورها، وعلى المواطنين أن يفعلوا ذلك أيضا؛ وإلا فإن الفيروس خطير. إذا سمحنا له بالانتقال بحرية، فإنه يمكن أن يحدث فوضى طالما لا يتوفر لدينا لقاح".