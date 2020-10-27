ام أس ان بي سي : ترامب يعيش حالة من الذعر لإحساسه بالخسارة في الانتخابات القادمة

اكدت شبكة ام أس ان بي سي الامريكية ، الثلاثاء، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعيش حالة من الذعر بسبب احساسه بانه سيخسر الانتخابات الرئاسية القادمة في بداية شهر تشرين الثاني المقبل .

ونقلت الشبكة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن جون هيلمان المذيع في الشبكة قوله في برنامج خاص إن ” الرئيس الامريكي يعيش حالة من الذعر ولايمكنه التفكير بشكل مستقيم لأنه يعلم بانه سوف يتلقى خسارة سيئة “.

واضاف أن ” الرئيس الامريكي اصبح يعقد ما بين اثنين الى ثلاث تجمعات انتخابية حاشدة في اليوم وليس هناك من استراتيجية انتخابية وراء ذلك سوى الشعور بالخوف الذي يسيطر على ترامب وهذه هي الإجابة الحقيقية الوحيدة على مايمر به “.

وتابع أن ” هناك اماكن قد ذهب اليها دون اي يكون لذلك اي داع او معنى لذلك مثل ولايات ويسكونسن وميشيغان ، فهو يعرف ان السحر الذي اطلقه عام 2016 هناك قد انتهى وهذه الولايات اصبحت مسيطر عليها تماما من قبل الديمقراطيين ومرشحهم جوزيف بايدن “.

واشار الى أنه ” كان من الافضل لترامب ان يذهب الى ولايات اخرى غير المحسومة اصلا لبايدن كي يجرب حظه بدلا عن الذهاب الى ولايات يتخلف فيها بفارق كبير عن المرشح الديمقراطي مما يكشف حالة التخبط التي يمر بها “.

واوضح ان ” التفسير الوحيد هو ان ترامب بدأ يشعر بان الجدران قد بدأت بالاطباق عليه ولن يستطيع الهرب من خسارته المؤكدة امام غريمه الديمقراطي “.