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صحيفة أميركية: ترامب يهين النساء اللواتي يتحدينه قبل الانتخابات


كشف تقرير لصحيفة لوس انجلس تايمز ، الثلاثاء، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وفي الوقت الذي يبحث فيه عن الاصوات ومحاولة التأثير على النساء المؤيدات له ، لكنه يهين وبشكل مستمر كل النساء اللواتي يتحدينه او يختلفن معه في الرأي .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” ومع اقتراب السباق الانتخابي الرئاسي من موعده الاخير بعد اسبوع تظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يتخلف عن الديموقراطي جو بايدن بأرقام مضاعفة مع الناخبات، لكن ذلك لم يمنع الرئيس من مهاجمة وإهانة النساء اللواتي يعتبرهن أعداء سياسيين ، أو حتى عدم دعمهن بما فيه الكفاية”.

واضاف أن ” ترامب قد اهان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكانت هدفا للسخرية من قبله بشكل منتظم ، واصفا اياها بانها مجنونة مثل بق الفراش ، كما اهان حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطية جريتشن ويتمر، مطالبا اياها بتقديم المزيد من الامتنان له لان وزارة العدل الخاصة به ، كما يزعم ، اوقفت مؤامرة ارهابية لاختطافها “.

وتابع أن ” ترامب طالما شكى من معاملة الصحفيات السيئة له ، حيث اتهم احد صحفيات شبكة ان بي سي سافانا جوثري بانها مجنونة تماما ، وخرج من مقابلة مدتها 60 دقيقة لأنه قال إن لهجة ليزلي ستال على شبكة سي بي إس لم تعجبه في الحديث ، كما وصف نائبة منافسه الديمقراطي كمالا هاريس حتى وصفها بـ “الوحش” وتعمد نطق اسمها الأول بشكل خاطئ، مقترحا أن جنسها قد يكون غير مؤهل للسياسة “.

ويأتي كل هذا في الوقت الذي يبدو فيه أن الانتخابات تقررها فجوة تاريخية بين الجنسين، حيث اظهر استطلاع اجرته صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر أن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي جو بايدن يتصدر التفضيل عند النساء بنسبة 60٪ مقابل 34٪ لصالح ترامب “.

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صحيفة أميركية: ترامب يهين النساء اللواتي يتحدينه قبل الانتخابات
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