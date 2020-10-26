روسيا ومصر تناقشان استخدام لقاح "سبوتنيك V" في مصر

قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، عقب زيارة نائب الوزير فاسيلي أوسماكوف لمصر، إن روسيا ومصر بحثتا استخدام لقاح فيروس كورونا "سبوتنيكV" الروسي.

وجاء في نص البيان: "خلال المفاوضات مع الشركاء المصريين، تمت مناقشة وتيرة تطوير التعاون التجاري الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجمهورية مصر العربية، والمشاريع المشتركة الحالية، وتبسيط وصول الشركات الروسية إلى السوق المصري، واستخدام لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي في مصر".

وتأتي هذه الزيارة استعدادا لعقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في موسكو هذا العام.

وأعلن رئيس مركز غامالي، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الاثنين، أن 85 في المئة من الأشخاص الذين يتلقون لقاح "سبوتنيكV " لا تظهر لديهم أية أعراض جانبية.

وقال غينتسبورغ، على هواء قناة "روسيا 24": "الأعراض الجانبية تظهر لدى نحو 15 في المئة من الذين يتلقون اللقاح، أي أن 85 في المئة من الذين يتلقون هذا اللقاح لا تظهر لديهم أعراض جانبية أو أي إزعاج".

وذكر الخبير أن من بين الأعراض الجانبية المحتملة للقاح ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة، وآلام بالرأس، ووجع العضلات واحمرار في موقع الحقن