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لقاح "أكسفورد".. تفاصيل جديدة تكشفها شركة أدوية عالمية


قالت شركة صناعة الأدوية "أسترازينيكا" (AstraZeneca) اليوم الاثنين، إن لقاح فيروس كورونا، الذي طورته جامعة أكسفورد يحفز استجابة مناعية مماثلة لدى كل من كبار السن والشباب.

وأكد متحدث باسم الشركة بحسب وكالة رويترز "من المبشر أن نرى أن استجابة المناعة كانت مماثلة لدى كبار السن والشباب، وأن الاستجابة السلبية كانت أقل لدى كبار السن، حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى".

ومن المتوقع أن يكون لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا أول لقاح من شركات الأدوية الكبرى يحصل على موافقة من الهيئات التنظيمية في بريطانيا، وذلك بالإضافة إلى لقاح مرشح من شركتي فايزر وبيونتيك.

 

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لقاح "أكسفورد".. تفاصيل جديدة تكشفها شركة أدوية عالمية
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