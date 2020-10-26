أكراد تركيا يعلنون تأسيس "التحالف الكردستاني"

أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية كردية في تركيا، الاتحاد تحت مظلة تحالف شامل يمثل الأكراد، أطلق عليه "التحالف الكردستاني".

وقال حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض في بيان له، إن "10 أحزاب وجمعيات قررت خلال اجتماع في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد ذات الأغلبية الكردية الانضمام إلى تحالف كردستاني دائم.

وأشار إلى أنه "بين الأحزاب المشاركة، حزب الإنسان والحرية والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار: "كانت هناك زيارات متبادلة بيننا من أجل التمهيد لإنشاء تحالف عقب الانتخابات الأخيرة، ولكن اليوم كانت المرة الأولى التي نوقشت فيها بشكل علني وملموس لجعل التحالف الكردستاني دائما".

وأضاف: "الوحدة الوطنية قضية مهمة بالنسبة للأكراد، لأن وجود الشعب الكردي كأمة في خطر".

ولفت سنجار إلى أن "التحول الديمقراطي في تركيا لا يمكن أن يتحقق بدون مساهمة من الأكراد، كما تظهر التجربة التي نعيشها اليوم. مثل هذا التحول سيشجع بدوره على تقدم الديمقراطية في كل الشرق الأوسط".

من جانبه، قال زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" محمد أمين كارداش: "دع العالم يعرف أن الأكراد قد توحدوا في السياسة، وأن التحالف يستمد قوته من شمال سوريا حيث أنشأ الأكراد السوريون منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع بعد اندلاع الأزمة في عام 2011".