الصفحة الدولية

الصين تعلن تسجيل إصابات جديدة بكورونا بلا أعراض


أعلنت الصين عن رصد 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لم تسجل لدى أصحابها أعراض المرض، وذلك في منطقة سنجان ذاتية الحكم شمال غربي البلاد.

وأكدت السلطات الصحية المحلية أن الإصابات الجديدة سجلت في منقطة كشغر، بعد يوم من تشخيص إصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من السكان المحليين بالوباء دون ظهور أعراض لديها أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، أرسلت لجنة الصحة الوطنية الصينية مجموعة عمل إلى سنجان للإشراف على جهود محاربة كورونا، فيما ما يزال التحقيق الوبائي مستمرا للكشف عن حالات إصابة محتملة أخرى.

وتعد هذه الإصابات أولى الحالات الجديدة ب‍كورونا في البر الرئيسي الصيني منذ 14 أكتوبر الجاري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تعلن تسجيل إصابات جديدة بكورونا بلا أعراض
تاكيد إصابة رئيس الوزراء البلغاري بكورونا
إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021
صحيفة امريكية: حملة ترامب المفلسة تعتمد على التغطيات الاخبارية لعدم قدرتها على دفع اجور الاعلانات
إسبانيا تفرض حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا
الولايات المتحدة تسجّل ثاني قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا
احتراق أكثر من 10 الاف مبنى في كاليفورنيا
إصابة مدير مكتب نائب ترامب بفايروس كورونا
للمرة الأولى.. النمسا تسجّل أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا
ترامب يصوت مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك