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صحيفة امريكية: حملة ترامب المفلسة تعتمد على التغطيات الاخبارية لعدم قدرتها على دفع اجور الاعلانات


كشف تقرير لصحيفة بولتيكو الامريكية ، الاحد، ان حملة اعادة انتخاب ترامب شبه المفلسة تامل في تعويض عدم قدرتها على دفع اجور اعلانات الحملة من خلال الاعتماد على التغطية الإخبارية المحلية لتجمعاته لتوصيل رسالته.

وذكر ان “حملة الرئيس الامريكي المتعثرة قد اعتمدت استراتيجية ارخص لمحاولة البقاء تحت ضوء الاعلام حيث يدخل الرئيس الأسبوع الأخير بالكامل من الحملة الانتخابية على أمل تغيير محاولة إعادة الانتخابات المتوقفة منذ أسابيع”.

واضاف أن ” المنافس الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لديه الان أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ النقدي المتاح في الأيام الأخيرة من الحملة ، مما أجبر حملة الرئيس على التدافع للبقاء في أعين الجمهور عبر مسيرات متعددة مجدولة كل يوم”.

وتابع ان ” التغطيات الاخبارية قد انعكست بصورة سلبية على الحملة الانتخابية لترامب من خلال سلسلة من العناوين التي انتقدت ترامب ، وخصوصا التجمعات التي تتجنب الارشادات الصحية الخاصة بالوباء ، وأخبار الأشخاص الذين أصيبوا بفايروس كورونا بعد ذلك ، والمشاحنات مع المسؤولين المحليين التي تهيمن على التغطية الإقليمية قبل التجمعات وبعدها”.

واشار التقرير الى أن ” التغطيات المحلية ادت الى بعض اللحظات الحرجة لا سيما عندما يضغط المراسلون المحليون على الرئيس أو من ينوب عنه بشأن سبب استمرار الحملة في تنظيم تجمعات كبيرة ومزدحمة دون ارتداء قناع إلزامي أو أي تباعد اجتماعي ما يتسبب بالمزيد من الفشل لترامب وحملته

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صحيفة امريكية: حملة ترامب المفلسة تعتمد على التغطيات الاخبارية لعدم قدرتها على دفع اجور الاعلانات
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