الصفحة الدولية

إسبانيا تفرض حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا


أعلنت السلطات الإسبانية فرض حالة التأهب القصوى على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لقناة “24 حورس” الإسبانية، صرح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الأحد، عن آخر الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، بعد تضاعف أعداد المصابين بشكل كبير في الأيام الماضية.

ووفقًا صحيفة “الباييس” الإسبانية أكد المسؤول الإسباني فرض حالة الطوارئ بالبلاد إلى غاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة، وفي مقدمتها فرض حظر ليلي للتجول ابتداء من الساعة 11 حتى الساعة 6 صباحا، مع منح الحكومات المحلية صلاحية تقريب موعد أو تأخيره بساعة واحدة حسب خصوصيات كل منطقة.

كما يتضمن القرار منع التنقل بين المقاطعات الإسبانية إلا بترخيص رسمي بدءا من يوم غد الإثنين، في إجراء يهدف إلى تقليل تحركات المواطنين قدر الإمكان حتى لا تتسع دائرة المناطق الموبوءة أكثر فأكثر، حيث تم منح رؤساء المقاطعات حق إغلاق حدود المناطق التي يدبرون شؤونها.

كما تم منع كل أشكال التجمعات التي تضم أكثر من 6 أشخاص، وذلك لمدة 15 يوما قابلة للتمديد في حال استمرار تدهور الحالة الصحية بالبلد.

وقبل يومين، أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة، أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا منذ بداية الوباء “يتجاوز 3 ملايين”، وعدد الوفيات يقترب من 35 ألف حالة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تاكيد إصابة رئيس الوزراء البلغاري بكورونا
إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021
صحيفة امريكية: حملة ترامب المفلسة تعتمد على التغطيات الاخبارية لعدم قدرتها على دفع اجور الاعلانات
إسبانيا تفرض حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا
الولايات المتحدة تسجّل ثاني قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا
احتراق أكثر من 10 الاف مبنى في كاليفورنيا
إصابة مدير مكتب نائب ترامب بفايروس كورونا
للمرة الأولى.. النمسا تسجّل أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا
ترامب يصوت مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
في تصريح خطير .... ترامب: مصر قد تفجر سد النهضة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك