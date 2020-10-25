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احتراق أكثر من 10 الاف مبنى في كاليفورنيا


 

سُجل نشوب نحو 8700 حريق غابات وتضرر أو دمار حوالي 10500 مبنى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ بداية هذا العام، وفقا لما جاء في ملخص الحرائق الصادر عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا يوم السبت.

ووفق وكالة “شينخوا” فقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات على مستوى الولاية حتى الآن 31 قتيلا، وقد احترق حوالي 4.13 مليون آكر (16714 كيلومترا مربعا).

ويعمل أكثر من 5300 من رجال الإطفاء من أجل احتواء 21 حريق غابات بشكل كامل في كاليفورنيا أمس السبت، حيث ما زال 12 منها من الحوادث الكبيرة، بحسب ما ذكرت الإدارة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا باللون الأحمر لمعظم مناطق شمال كاليفورنيا اعتبارا من اليوم الأحد بسبب أحوال جوية مواتية بشدة للحرائق.

ومن المرجح أن تكون سرعة الرياح من 20 إلى 30 ميلا في الساعة، مع هبوب هبات تصل إلى 70 ميلا في الساعة. ومن المتوقع أن تكون هذه الرياح الأقوى هذا العام، وفقا للإدارة.

وتحسبا للأحوال الجوية المواتية للحرائق، قالت الإدارة إنها زادت من عدد العاملين وتقوم بالتنسيق مع وكالات مكافحة الحرائق المحلية.

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