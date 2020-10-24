رئيس وزراء بلغاريا يدخل حجرا صحيا ذاتيا بعد مخالطة مسؤول مصاب بكورونا

قال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، إنه دخل في حجر صحي ذاتي بعد أن علم أن نائب وزير التنمية الإقليمية نيكولاي نانكوف أصيب بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "صوفيا غلوب"، فإن بوريسوف علم بالنتيجة الإيجابية لاختبار نانكوف يوم الجمعة الساعة 4 مساءً، بينما كان اختبار بوريسوف الصباحي سلبيا.

وقال رئيس الوزراء إنه كان على اتصال مع نانكوف آخر مرة قبل خمسة أيام.

وسجلت بلغاريا، اليوم الجمعة، 1472 حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد إجمالي الإصابات في البلاد 34930 إصابة.

وتوفي بسبب الفيروس منذ بداية الوباء 1064 شخصا، وتعافى 17833 مريضاً.