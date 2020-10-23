ماكرون: علينا العيش مع كورونا حتى الصيف المقبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إنه سيكون على فرنسا أن تعيش مع فيروس كورونا حتى الصيف المقبل على الأقل.

وأضاف ماكرون أثناء زيارة لمستشفى "رينيه دوبوس" في بلدية بونتواز، أنه لا خطط لدى الحكومة في المرحلة الحالية لخفض أوقات حظر التجول الهادفة إلى منع انتشار الفيروس.

وفرضت السلطات الفرنسية أمس الخميس حظر التجول الليلي لتشمل 38 منطقة جديدة، بالإضافة إلى منطقة "ما وراء البحار"، إثر الزيادة المفرطة في عدد الإصابات.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مؤخرا من أن الأسابيع المقبلة ستكون "قاسية" على فرنسا، وتوقع كذلك أن يكون شهر نوفمبر "مرهقا" وأن يواصل عدد الوفيات ارتفاعه. ومن المفترض أن يبدأ حظر التجول الجديد الليلة ليمتد لستة أسابيع

ويعني ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر الواقعة في المناطق المعنية عند الساعة التاسعة مساء.

وبلغت إصابات كورونا في فرنسا حتى اليوم 999043، بينما بلغ عدد الوفيات 34210.