ترامب يسعى لرفع السرية عن وثيقة "حساسة" حول التدخل الروسي بالانتخابات الامريكية

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومدير الاستخبارات جون راتكليف لرفع السرية عن وثيقة تشكك في استنتاجات الاستخبارات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وأفادت وكالة "رويترز"، إنها اطلعت على رسالة مؤرخة في 15 تشرين الأول، وجهها مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف إلى المفتش العام لشؤون أجهزة الاستخبارات، قال فيها إنه يريد رفع السرية عن الوثيقة بطلب من كبير الجمهوريين في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب ديفين نونيس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحديث يدور عن وثيقة سرية تشكك في استنتاجات الاستخبارات الأميركية الصادرة في عام 2017، وتقول إن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 للمساعدة على انتخاب ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووكالة الأمن الوطني تعارضان بشدة نشر هذه الوثيقة، معتبرتين أن ذلك "سيلحق أضرارا كبيرة بالأمن القومي وسيكشف عن المصادر وأساليب العمل".