ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات واستقراره في الكويت والسعودية وقطر

سجلت أربع دول خليجية الجمعة، معدلات متباينة للإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ حيث سجلت الإمارات أعلى معدل للحالات منذ بدء الجائحة، واستقرت الأعداد في الكويت والسعودية وقطر.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الكشف عن 1704 حالات لفيروس كورونا؛ إضافة إلى تسجيل حالة وفاة، و1563 حالة تعافي من المرض؛ خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بعدوى كورونا في دولة الإمارات 122273، والعدد التراكمي لحالات الوفاة 475؛ بينما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء 115068.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تأكيد إصابة 812 حالة بكورونا، منذ الأمس؛ إضافة إلى 10 حالات وفاة، و726 حالة تعافي من المرض. وبلغ إجمالي الإصابات بـ “كوفيد 19” في الكويت 120232، وإجمالي حالات الوفاة بفعل كورونا 740؛ فيما بلغت أعداد المتعافين من الإصابة بالفيروس 111440.

أما في السعودية، فقد أحصت وزارة الصحة، خلال 24 ساعة، 383 حالات إصابة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة؛ إضافة إلى 397 حالة تعافي من “كوفيد 19”.

وأصبح إجمالي حالات الإصابة بالوباء في المملكة 344157، وإجمالي الوفيات بفعل كورونا 5264؛ بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 330578.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة عن رصد 249 حالة إصابة بـ “كوفيد 19″، وتسجيل حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة؛ فيما سجلت 271 حالة تعافي من المرض.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات في دولة قطر إلى 130711، وإجمالي الوفيات إلى 229؛ فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية 127599. وبالنسبة لترتيب الدول الأربع على قائمة الإصابات بفيروس كورونا المستجد للدول العربية، تأتي السعودية في المركز الثاني، وقطر رابعة؛ فيما الإمارات والكويت في المركزين الخامس والسادس.