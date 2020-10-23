الولايات المتحدة تسجل أكثر من 71 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 71 ألف حالة خلال اليوم الماضي، ووفقاً لبيانات الجامعة، فقد تم في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 71671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 856 حالة وفاة.

وهذا رقم قياسي منذ تموز/يوليو، حيث كان الحد الأقصى للحالات في الولايات المتحدة في يوليو، أكثر من 77 ألف إصابة. وفي اليوم السابق، كانت هذه المؤشرات 62735 إصابة و 1124 وفاة، على التوالي. ووفقاً لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز، فقد تم الكشف عن 8.4 مليون إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفي 223059 شخصا مع حالة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19” .

كما تعافى 3.3 مليون شخص. وأشارت جامعة جونز هوبكنز، إلى تسجيل أكثر من 41 مليون إصابة حول العالم وأكثر من1.1 مليون حالة وفاة. وتجاوز عدد المتعافين 28.3 مليون شخص.