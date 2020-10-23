نهاية 90 دقيقة أخيرة مشحونة بين ترامب وبايدن

انتهت المناظرة الانتخابية الأخيرة بين دونالد ترامب وجو بايدن وذلك قبل حلول يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر ،حيث كانت الاتهامات حاضرة بين الطرفين في عدة ملفات منها اتهام ترامب لبايدن بالعنصرية والفساد وحديث بايدن عن تلاعب ترامب بالحكومة .

وأقيمت المناظرة في قاعة جامعة بلمونت في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي. حيث تم تقسيمها إلى 6 أجزاء طول كل منها 15 دقيقة، مع منح كل من المتناظرين فترة دقيقتين للتكلم دون مقاطعة قبل الشروع في المناظرة المفتوحة ،ولم تتخلل المناظرة التي تستغرق 90 دقيقة أي فواصل للاعلانات.

أما بالنسبة لأجزاء المناظرة الستة، فقد تناولت المواضيع التالية:

التصدي لمرض كورونا _ الأسر الأمريكية _ العنصرية في الولايات المتحدة _ تغير المناخ _ الأمن الوطني _ القيادة

وإليكم اهم ما جاء في المناظرة الاخيرة:

بدأ ترامب حديثه حول حالات كورونا في الولايات المتحدة واللقاح الذي يتم تجهيزه لتوزيعه في البلاد، إضافة لحديثه عن اصابته بالفايروس واكتسابه المناعة بعد تلقيه للعلاج .

ودافع ترامب عن تعامل إدارته في أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال إن أعداد الضحايا كان من الممكن أن تزيد كثيرا عما هي الآن، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع وسيوزعه الجيش.

وأضاف: "عمليات تطوير لقاح كورونا تسير بشكل جيد، وسيكون لدينا أكثر من 100 مليون جرعة".

وقال ترامب إن إدارته ليس بمقدورها إغلاق البلاد مجددا بسبب كورونا، مضيفا: "علينا أن نعيد فتح مدارسنا".

وتابع الرئيس الامریکی: "ليس بمقدورنا إغلاق البلاد مجددا، وبايدن كان ضد قراري إغلاق الحدود أمام الصينيين".

وأوضح ترامب: "الحكام الديمقراطيون للولايات أغلقوها وتسببوا في معاناة كبيرة للسكان".

وأضاف ترامب أن العديد من الشركات يعملون على تجهيز العقار المضاد لكورونا، وأنه يعتمد على الجهات العسكرية لتوزيع اللقاح بمجرد توفره .

وتحدث الرئيس الاميركي عن ان اغلاقه للبلاد امام الاجانب بسبب كورونا تم اتهامه بأنه ضد هؤلاء الاجانب وهذا خاطئ، مذكرا بمواجهة بايدن لانفلونزا الخنازير التي كانت كارثية بشهادة الكثيرين .

وقال ترامب أنه كرئيس لا يستطيع الجلوس في البيت كبايدن خوفا من الفايروس بل عليه مواجهة الواقع ،وأنه تعافى بنسبة 99% من المرض ،مؤكدا ان اميركا لا تستطيع اغلاق المدارس والمؤسسات بوجه الجميع .

واتهم الصين ايضا بانها لم تمنع انتشار الفايروس، وأشار إلى أن حديث بايدن ينصب على اغلاق البلاد امام لاجانب فقط، مشددا على عدم اغلاق المدارس بوجه ابنائها لأنه لن يكون هناك بلد في النهاية .

وقال ترامب ان بايدن يريد اغلاق البلاد ،وأن مدنا اميركية تحولت لمدن اشباح بعد موت العديد من المصالح.

ومن جهة أخرى، اتهم ترامب بايدن بأنه حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا، مؤكدا أنه "لا يوجد من هو أكثر صرامة مني إزاء التعامل مع موسكو".

وقال ترامب إن فريقه القانوني يعمل حاليا على إعداد السجلات الضريبية الخاصة به، وأوضح أنه سيكشف عنها قريبا، مضيفا: "دفعت ملايين الدولارات كضرائب".

وأكد الرئيس الأميركي أنه أغلق حسابه البنكي في الصين عندما قرر الترشح للرئاسة في الانتخابات الماضية.

وقال ان بايدن حصل على اموال من روسيا بينما هو لم يفعل ذلك.

ورد ترامب على اتهامات بايدن بأنه سيفرج عن حساباته وأنه دفع الملايين للأميركيين دون ان يستلم اموالا من احد على عكس بايدن الذي تلقى اموالا من جهات مختلفة .

وتطرقت المناظرة إلى علاقة الولايات المتحدة بكوريا الشمالية، حيث دافع ترامب عن مفاوضاته مع بيونغيانغ.

وقال ترامب إن سلفه باراك أوباما اعتبر كوريا الشمالية "تحديا كبيرا"، وخطط لشن حرب نووية ضدها، لكن "زعيمها أصبحت تربطه بي علاقة جيدة ولن يفكر في عمل عدائي".

وفي ملف الرعاية الصحية، قال ترامب إنه يريد نظاما صحيا عظيما للأميركيين وليس نظام "أوباما كير" الذي لا يناسبهم، في إشارة إلى برنامج الرئيس السابق.

وتحدث الرئيس الاميركي عن انه على مدار السنوات الماضية لم يفعل بايدن اي شيء مما يقوله، بل يرد تدمير نظام الرعاية الاجتماعية وقد تم تطبيق هذا في ولايات اخرى وفشلت ،وأنه الحق الضرر بنظام الضمان الاجتماعي .

وقال ترامب ايضا ان نانسي بيلوسي لم ترد مساعدة المتضررين من الفايرورس مع اننا اخذنا خطوات كبيرة نحو ذلك ،وأن ادارة الديموقراطيين للأزمة كانت سيئة وأن اميركا لن تسمح بقدوم الاجانب من كافة انحاء العالم .

وقال ترامب إن إدارة أوباما اتخذت سياسات خاطئة بالنسبة للهجرة.

ودافع الرئيس الامریکی الحالی عن تعامل إدارته مع السود، قائلا: "لا أحد أفاد الأميركيين من أصول إفريقية مثل ترامب. أوباما وبايدن لم يفعلا أي شيء. ربما رغبا في ذلك لكنهما لم يفعلا. بذلنا الكثير من الجهد" في هذا الملف.

وقال ترامب إن الحدود الأميركية أصبحن أكثر أمانا الآن، مشيرا إلى أن "عصابات تهريب المهاجرين تستخدم الأطفال ذريعة للعبور".

وبرر ترامب انسحابه من اتفاق باريس للمناخ بالقول: "أنا لن أدمر الاقتصاد الأميركي من أجل اتفاق لم يكن منصفا للولايات المتحدة".

وتساءل ترامب عن مدى مساعدة بايدن للشركات المتصررة من كورونا وما المستوى الذي ستكون عليه ،متسائلا عن مدى مساعدة بايدن للشركات المتصررة من كورونا وما المستوى الذي ستكون عليه، مضيفا ان بايدن قضى سنوات دون ان يفعل ما يقول .

واضاف ان من يدخل السجن من المهاجرين غير الشرعيین يحب الخوف منه ولا يجب السماح له بدخول البلاد ببساطة .

وقال ترامب ان بايدن الحق الضرر بالجاليات السوداء سابقا ،وأنه قدم الاموال لهم اكثر من اي رئيس سابق وأن لديه علاقات جيدة معهم .

وأكد ترامب انه فاز في الانتخابات سابقا لأن بايدن واوباما لم يقوما بعملهم على ما يرام، واتهم بايدن بالفساد والعنصرية .

وقال ايضا أن بايدن يقدم اقوالا فقط دون افعال، متهما اياه بوضع العديد من الشبان السود في السجون، وفیما يتعلق بالبيئة تحدث ترامب عن مشاريع تتعلق بالهواء والماء النظيف مشككا في قدرة بايدن على التعامل مع هذا الملف ،وأن روسيا والصين دمرتا ملف البيئة عبر تصرفاتهما .

واتهم ترامب خطة بايدن المتعلقة بالمناخ بأنها كارثة متسائلا عن طبيعة الاموال التي يحصل عليها ،وأن الطاقة التي يريدها بايدن ستؤذي اميركا .

واكد على ان الفرص التي حصل عليها الملونون كبيرة جديا حتى في ظل انهيار اسعار النفط .

وقال الرئيس الاميركي ان هناك العديد من الوظائف تم تأمينها في عهده ولجمیع الشرائح بينما الطرف االاخر لم يفعل ذلك بل سيتحقق الكساد في مرحلته .

من جانبه بايدن فقد بدأ بالحديث عن احصائيات الوفيات بسبب كورونا وأن الوضع خطير في اميركا مع الاف الحالات التي تظهر يوميا مقارنة بأوروبا ،وأن التوقعات تشير الى وجود 200 الف من الوفيات حتى آخر العام ،وأن ترامب ليس لديه خطة شاملة لمواجهة الفايروس وهو غير ملتزم بعملية لبس الكمامات .

وأوضح بايدن: "نحن لم نتعلم أن نتعايش مع كورونا كما يقول ترامب، لكننا نموت بسبب الوباء"، وعارض فتح المدارس والأماكن العامة إلا مع ضمان وجود تباعد اجتماعي وفحوصات كافية.

واتهم بايدن ترامب بأنه كان علم بمدى خطوة فيروس كورونا في يناير، و"رغم ذلك لم يخبر الشعب الأميركي بهذا".

وأضاف بايدن أن الصحافة تحدثت عن ان استجابة ترامب لكورونا مأساوية، مشيرا إلى أن هدفه هو تحقيق الشفافية التامة بشأن مواجهة الفايروس ،وأن اميركا تواجه شتاءا مظلما .

وقال أن ترامب لم يفعل شيء بشأن مواجهة الفايروس بل دخل للمشفى وخرج ليقول للعالم "لا تخافوا".

وتحدث بايدن ايضا عن ان ترامب قال للأميركيين أن كورونا سينتهي بوقت قصير ، مؤكدا على أن هناك الكثير من المشاريع والاشخاص الذين خسروا اموالهم بسبب الفايروس دون ان يكون لديهم بديل، وأنه يجب ان يكون هناك معايير للتعامل مع كورونا .

وقال انه من المهم تأمين الموارد لتعويض المتضررين من كورونا ،وهذا ليس متسقا مع ما تقوم به اميركا ،وأن الولايات الحمراء منتشرة بكثرة وهذا مؤشر خطير .

وأضاف أن ترامب اصيب بالذعر بعد كلام فاوتشي حول الكمامات والفايروس، وأكد ان من يريد التدخل في الانتخابات الاميركية سيدفع الثمن، متهما ترامب بأنه لم يقل شيئا لروسيا بشأن التدخل في الانتخابات .

وقال بايدن إن أي دولة تتدخل في الانتخابات ستدفع الثمن إذا اصبحت رئيسا.

وتساءل: "لماذا لم يتخذ ترامب قرارا بشأن ما أثير حول دفع أموال لقتل جنود أميركيين في أفغانستان؟".

ودافع بايدن عن نفسه، قائلا: "أنا لم أحصل قط على أي أموال من أي مصدر خارجي أو أي دولة، وأنا أفصحت عن سجلاتي الضريبية"، وطالب ترامب بالكشف عن سجلاته الضريبية، متهما إياه بأنه "حصل على أموال من الصين".

واستطرد: "مارست عملي كنائب رئيس كما أملاه دوري، ولم أحد عنه قيد أنملة". وقال بايدن ايضا أن ترامب لا يريد مواجهة بوتين فيما يتعلق بالتدخل بالانتخابات الاميركية.

وأضاف انه لم يتلقى اموالا من الروس ،وأن ترامب يقوم بالتعامل مع الصين ولم يقدم احصائات بشأن الضرائب مع وجود مشاريع كبيرة لترامب في الخارج.

وقال بايدن ان ترامب يتهرب من دفع الضرائب وان ترامب قد أكد سابقا بأنه قادر على التلاعب على الحكومة .

واعتبر بايدن أن لقاءات ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "منحت الشرعية لنظام بيونغيانغ وزعيمها البلطجي" على حد وصفه.

وأكد بايدن أنه لن يلغي شركات التأمين الخاصة، و"سنتأكد من حماية من يعانون أمراضا مزمنة"، وقال إن الأميركيين لديهم الحق في رعاية صحية ميسرة، مضيفا: "ترامب لم يقم بأي شيء يتعلق بهذا".

ومن جهة أخرى، قال بايدن إن "ترامب يتحدث عن الديمقراطيين والجمهوريين، لكنني سأكون رئيسا لكل الأميركيين".

وشن بايدن هجوما شديدا على ترامب، قائلا إن "هناك عنصرية ممنهجة في الولايات المتحدة" ضد الأقليات العرقية، مضيفا وهو يشير إلى ترامب: "هذا هو الرئيس الأول الذي يرفض الاندماج".

وقال بايدن إن إدارة ترامب فصلت المهاجرين عن أبنائهم و"ليس المهربون من فعلوا هذا"، في إشارة إلى سياسة الإدارة الأميركية الحالية بشأن المهاجرين.

وقال بايدن انه يجب توفير الاموال لحل مسألة السجون ،مشيرا الى ان ما يوجهه ترامب لبايدن من اتهامات هو مخطط روسي .

وتحدث عن خطوات في مجال الافراج عن المساجين ،وأنه يتقدم للانتخابات لتغيير الوضع في البلاد.

واعتبر بايدن أن قضية التغير المناخي تهدد البشرية بأسرها، مطالبا استبدال الوقود بمصادر الطاقة المتجددة.