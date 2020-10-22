الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "إرهابي" في موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، الخميس، عن إحباط مخطط "إرهابي" لتدبير تفجير في إحدى المؤسسات في العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان لها "اعتقال شخص من مواليد عام 1999 ومن أبناء إحدى دول آسيا الوسطى، كان يخطط لتنفيذ هجوم على إحدى مؤسسات الحكم في العاصمة ثم السفر إلى إحدى النقاط الساخنة في الشرق الأوسط للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية".

وأشارت الهيئة إلى أن "عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ الإرهابي الموقوف، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة والإرشادات الخاصة بهذا الشأن وكذلك شريط فيديو أعلن فيه المعتقل مبايعته لقادة الإرهابيين".