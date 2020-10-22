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طهران تعلق على اتهام واشنطن لها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية


نفت إيران مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية، مؤكدة أنها "على العكس من الولايات المتحدة"، لا تتدخل في انتخابات الدول الأخرى.

جاء ذلك في تغريدة نشرها علي رضا ميريوسفي، المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، عبر "تويتر" مساء الأربعاء ردا على اتهام جون راتكليف، مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، ل‍إيران وروسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأشار ميريوسفي إلى أن "العالم يشهد جهودا علنية يائسة من قبل الولايات المتحدة للتشكيك في نتيجة انتخاباتها على أعلى مستوى، هذه المزاعم ما هي إلا سيناريو لتقويض ثقة الناخبين بأمن الانتخابات الأمريكية".

وأضاف "لا مصلحة ل‍إيران في التدخل بالانتخابات الأمريكية ولا مفاضلة لديها لنتائج هذه الانتخابات، ويجب على الولايات المتحدة الكف عن اتهاماتها الخبيثة والخطيرة ضد إيران".

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