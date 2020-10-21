خبراء ألمان : احتمال نشوب حرب نووية بات أكبر

تحت العنوان أعلاه، نشرت "سفوبودنايا بريسا"، نص لقاء مع خبير عسكري حول ما إذا كان ينبغي القلق من المناورات باستخدام قاذفات قنابل نووية في ألمانيا.

وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، بدأت تدريبات Steadfast Noon الألمانية السرية مع شركاء الناتو، هذا الأسبوع. وهي تشمل، من بين أسلحة أخرى، القاذفات المقاتلة التي يمكنها في حالة الحرب أن تحمل رؤوسا حربية نووية.

يرى الخبراء الألمان أن احتمال نشوب حرب باستخدام أسلحة نووية بات الآن أعلى بكثير مما كان عليه في العقود الثلاثة الماضية. وقد تغير تقويم المخاطر، على خلفية فسخ معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بين الولايات المتحدة وروسيا. فبسبب إنهاء هذه الاتفاقية، وفقا للخبراء العسكريين الألمان، يمكن أن يبدأ سباق تسلح جديد.