خطيبة خاشقجي ترفع دعوى قضائية ضد بن سلمان

رفعت خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي وجماعة حقوقية، دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية بزعم أن ولي العهد السعودي أمر بقتله.

وأدرجت الدعوى المدنية ، التي تطالب بتعويضات غير محددة ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أكثر من 20 سعوديًا آخرين كمتهمين.

يتزامن ذلك مع تعقيدات في العلاقة الأمريكية السعودية بشأن مقتل خاشقجي في 2018 ، وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، ودورها في الحرب الأهلية في اليمن ، وقضايا أخرى.

ولم ترد السفارة السعودية على طلب للتعليق على الدعوى.

وقتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات ولي العهد ، الحاكم الفعلي للسعودية ، في أعمدة الواشنطن بوست ، وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وذهب إلى هناك للحصول على الأوراق اللازمة للزواج من خديجة جنكيز ، وهي مواطنة تركية.

ورفعت مجموعة جنكيز والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) ، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة أسسها خاشقجي ، وهو مقيم قانوني في ولاية فرجينيا ، الدعوى في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية.

يذكر ان العديد من مساعدي ومسؤولي ولي العهد الذين أدينوا في السعودية بارتكاب جريمة القتل، وأعلن الادعاء إغلاق ملف السعودية.

واتهمت الدعوى القضائية محمد بن سلمان ورفاقه في التهمة وآخرين بتنفيذ مؤامرة لـ "إسكات خاشقجي بشكل دائم" في موعد لا يتجاوز صيف 2018 بعد اكتشافه "خططه للاستفادة من DAWN كمنصة لتبني الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان".