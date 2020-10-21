طلاب جامعة فلوريدا يتلقون رسائل تهديد بالبريد الالكتروني..صوتوا لترامب والا….

كشفت صحيفة ميامي هيرالد الامريكية في تقرير لها ، الاربعاء، أن طلاب جامعة فلوريدا تلقوا رسائل تهديد بالبريد الالكتروني تقول لهم ” صوتوا لترامب وإلا …”.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “مسؤولي الامن في مقاطعة الاتشوا تم اطلاعهم على رسائل التهديد ، فيما قالت بعض الطالبات إن “عددا من الرسائل التي وصلت اليهن حذر فيها المرسل فيها الطالبات قائلا ” ستصوتن لترامب في يوم الانتخابات والا سنقوم بملاحقتكن ” طبقا لنسخ حصلت عليها الصحيفة .

واضاف أن ” الرسائل طلبت من بعض الطلاب ان يقوموا بتغيير انتمائهم الحزبي إلى الحزب الجمهوري ” لإعلامنا بأنك تلقيت رسالتنا وسوف نعتبرك ممتثلا للاوامر “، مهددة ” سنعرف المرشح الذي صوتت له ، ولو كنت مكان كنت سآخذ الأمر على محمل الجد واتبع النصيحة”.

وتابع أنه ” وبحسب ما ورد يحقق مسؤولو المقاطعة ومكتب التحقيقات الفيدرالي في رسائل البريد الإلكتروني ، حيث جاءت الرسائل من عنوان يدعى ” الاولاد الفخورون” في اشارة الى المجموعة الموالية لترامب والتي تحمل نفس الاسم ومع ذلك ، اكتشف نائب نائب شركة تيس أوين عددًا من العلامات الحمراء التي تشير إلى أن الرسائل لم تأت حقًا من المجموعة ، وربما نشأت في مكان ما في شرق اوروبا

من جانبه قال رائد الصحافة في جامعة فلوريدا الذي تلقى البريد الإلكتروني وطلب عدم ذكر اسمه ” أول شيء فعلته انني شعرت بالذعر للحظة وجيزة، ومع ذلك ، لم يردعني أسلوب ترهيب الناخبين مبينا “ما زلت على وشك التصويت لصالح من اخترته لتمثيلي في الرئاسة القادمة