أرمينيا ترفض الحل الدبلوماسي في قره باغ: سنقاتل حتى النهاية

رفضت رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع مع أذربيجان في منطقة قره باغ في المرحلة الحالية، مضيفا أن بلاده ستخوض الصراع حتى النهاية.

وقال باشينيان، إن "الشعب الأرمني لن يستطيع التوصل إلى حل مقبول له لنزاع قره باغ إلا بالسلاح"، مضيفا: "علينا الإدراك أن قضية قره باغ، في المرحلة الحالية على الأقل، لا يمكن حلها دبلوماسيا".

وشدد رئيس الوزراء الأرمني على أن موقف بلاده ثابت ولا يشكل موضع نقاش منذ أوائل التسعينيات، وهو يقضي بأنه "لا أرمينيا بدون أرتساخ" (الأسم الأرمني لمنطقة قره باغ).

وتابع: "تكمن قضيتنا في مواصلة الصراع حتى النهاية وبالكامل من أجل حقوق شعبنا، مهما كان سيحصل في المستقبل. ويعني الصراع من أجل حقوق شعبنا اليوم، في ظل موقف أذربيجان، رفع السلاح والتوجه للدفاع عن الوطن"، بحسب "روسيا اليوم".