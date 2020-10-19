سفير إيران في إسبانيا: انتهاء الحظر التسليحي يثبت فشل التفرد الأمريكي

قال حسن قشقاوي سفير إيران لدى مدريد، اليوم الاثنين، إن انتهاء الحظر التسليحي على بلاده أثبت أن التفرد الأمريكي لن يحقق شيئا.

جاء هذا خلال لقاء قشقاوي، مع رئيسة مجلس الشيوخ الإسباني ماريا بيلار لووب كوينكا، بحسب وكالة أنباء فارس.

وانتهى أمس الأحد حظر التسليح المفروض على إيران، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بعد أكثر من عقد من الحظر الذي حد من قدرتها على شراء الأسلحة التقليدية.

وأضاف السفير الإيراني أن: الدعم العالمي لتنفيذ القرار 2231 ومعارضة المواقف الأميركية في مجلس الامن الدولي، أدى إلى تهيئة الأرضية لتنفيذ مضمون هذا القرار منذ اليوم السابق في إلغاء الحظر التسليحي على إيران والقيود على سفر بعض المسؤولين الإيرانيين، وأثبت أن التفرد الاميركي لن يحقق شيئا.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب الماضي، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت.

وقال السفير الإيراني في إسبانيا إن الحظر الأميركي المشدد في ظل الظروف القاسية لانتشار فيروس كورونا، "قد انجر إلى المواضيع الإنسانية"، مشيرا إلى أنه لا تتوفر إمكانية في الوقت الحالي لاستيراد الدواء لمكافحة وباء كورونا في بلده.

من جانبها، أكدت رئيس مجلس الشيوخ الإسباني دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، ورحبت بتطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال.