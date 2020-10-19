خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 48 ألف إصابة بكورونا

أعلنت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل أكثر من 48 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفقا لبيانات الجامعة، حدد الأطباء في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 48210 حالات إصابة جديدة و388 حالة وفاة أخرى.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجامعة، أصيب أكثر من 8.1 مليون شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفي 219676 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، وتعافى أكثر من 3.2 مليون حالة.