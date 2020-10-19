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الاردن يسجل أعلى حصيلة وفيات منذ تفشي كورونا فيها


سجلت الأردن، 35 وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد، حيث تعتبر أعلى حصيلة يتم رصدها منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

كما سجلت السلطات الصحية الأردنية، 1364 إصابة جديدة بالفايروس، منها حالتان خارجيتان، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 380 والإصابات إلى 38937.

وكان خلية أزمة كورونا في الأردن أعلنت، مطلع الشهر الحالي، فرض حظر تجول شامل في جميع المحافظات، اعتبارا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.

وأشارت الخلية، إلى أنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".

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