موسكو: اتصالاتنا مستمرة مع أنقرة بشأن مشاركة مرتزقة سوريين وليبيين في معارك قره باغ

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو تثير باستمرار خلال اتصالاتها مع أنقرة مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسوريا في المعارك التي تدور في منطقة قره باغ.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، في تصريح صحفي، إن "روسيا تبحث في اتصالاتها مع تركيا، كل المسائل".

وتتهم أرمينيا تركيا بإرسال مرتزقة من منطقة الشرق الأوسط للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية في منطقة قره باغ، وهو ما تنفيه باكو، التي أكدت أن لديها ما يكفي من القوات العسكرية لخوض الحرب.

كذلك تحدثت تقارير إعلامية منذ بداية المعارك في إقليم قره باغ نهاية الشهر الماضي، عن نقل مرتزقة من سوريا وليبيا إلى قره باغ للمشاركة في المعارك.