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250 ألف حالة وفاة بكورونا في أوروبا منذ تفشي الوباء


توفي أكثر من 250 ألف شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء أوروبا، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، وأعلنت تفاصيله مساء اليوم الأحد بناء على البيانات الحكومية الرسمية للبلدان.

وفقا للوكالة، فأنه تم حتى الآن تسجيل ما مجموعه 250030 حالة وفاة من أصل 7.366 ألف حالة إصابة مسجلة في بلدان القارة العجوز.

ويتبين من الإحصاء أن أعلى البلدان تسجيلا للوفيات هي بريطانيا التي لديها 43646 وفاة من 722409 إصابة.

بعد بريطانيا، كانت إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا، حيث سجلت 36543 حالة وفاة يليها إسبانيا بـ33775 وفاة، ثم فرنسا 33392 وفاة، يعقبها وروسيا بـ24187 وفاة.

فيما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 39.82 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و110571.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

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