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قطب الاعلام الصهيوني روبرت مردوخ يتوقع فوز ساحق لبايدن


توقع قطب الاعلام الصهيوني روبرت مردوخ الذي تضم إمبراطوريته الإعلامية ، فوكس نيوز ونيويورك بوست ، فوزًا ساحقًا لبايدن على ترامب.

ونقل موقع بيزنز انسايدر في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مردوخ قوله إنه” يعتقد أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية “،

مضيفا أن ” فوز بايدن مرجح ، بل إنه اكد إن المرشح الديمقراطي يمكن أن ينتصر على ترامب بأغلبية ساحقة”.

وتابع التقرير أن ” مردوخ يعتقد ان ترامب رفض الاستماع إلى أفضل النصائح بشأن التعامل مع أزمة فايروس كورونا”، منوها الى أنه ” وفي رسالة بالبريد الالكتروني لصحيفة الديلي بيست كتب ” ليس لدي تعليق بخصوص هذا الامر الا انني لم اصف ترامب بالاحمق ” في اشارة الى تقرير صدر عام 2018 يزعم أنه وصف ترامب بأنه “أحمق” بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس بشأن قيود الهجرة”.

وبين التقرير انه ” وعلى الرغم من أن مردوخ يعتقد أن اللعبة قد انتهت بالنسبة لترامب إلا أن مضيفي قناة فوكس نيوز التي يملكها يواصلون كونهم أقوى حلفاء إعلاميين للرئيس الامريكي “.

وكان ترامب قد اشاد بعائلة مردوخ في كانون الثاني الماضي حينما وصفه بانه الافضل على فطنته في ابرام الصفقات لكن روبرت مردوخ بدأ يتعب من الرئيس، حيث اتصل ترامب بقطب الإعلام ليشتكي مما يراه تغطية سلبية عن إدارته على قناة فوكس نيوز التي يملكها “.

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