ترامب يدعي انه محصن من كورونا ومستعد لتقبيل اي شخص

تحولت ليلة التجمعات ، مساء امس ، التي قامت بها حملة ترامب الانتخابية الى نحو موقف اكثر غرابة حينما توجه الرئيس الامريكي الى ولاية ويسكونسن حيث تشهد زيادة كبيرة في عدد الاصابات بفايروس كورونا .

وذكر موقع رو ستوري في تقرير أن ” ترامب وضمن سلسلة الاكاذيب التي يطلقها باستمرار ادعى في التجمع الانتخابي انه محصن الان من الاصابة بفايروس كورونا ، ودعا جمهوره للضغط على المحافظ لاعادة فتح الولاية على الرغم من ارتفاع عدد الاصابات “.

واضاف أنه ” وعلى الرغم من الارتفاع الهائل في الاعداد ادعى ترامب انهم يقتربون النجاح في السيطرة على المرض ومن الواضح ان هناك علاجا قائلا ” انظروا الي ” فيما تعالت الهتافات من حشد المؤيدين له

وتابع أن ” ترامب وبعد أن تحدث بشكل مفصل عن قصة اصابته وكيف أحاطه أطباؤه به ليلمسوا كل جزء من جسده ، زعم انه سيكون على استعداد لإثبات مناعته. للقيام بذلك ، اتطوع لتقبيل أي شخص في الجمهور لاثبات عدم نقلي للعدوى “.

في تجمع آخر ” ادعى ترامب انه يتقدم في فرز الاصوات المبكر على الرغم من ان كل الاستطلاعات تشير الى تقدم بايدن بشكل كبير ، متهما وسائل الاعلام بانه ينشرون اخبارا كاذبة لاخفاء حقيقة فوزه دون ان يقدم اي دليل على ذلك “.