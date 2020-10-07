بايدن يتقدم على ترامب في أحدث استطلاع للرأي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري بناء على طلب من شبكة "سي إن إن" تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بـ 16 نقطة مئوية شعبية على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق نتائج هذا الاستطلاع، سيصوت 57% من المشاركين لصالح بايدن، إذا أجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوت 41% من العينة التي شملها الاستطلاع لصالح الرئيس الحالي ترامب.

وسُجل في هذا الاستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لصالح المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن حوالي 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

وكان أجري استطلاع سابق في منتصف أغسطس، وحينها تقدم بايدن على منافسه ترامب بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة. كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق يتراوح بين 2 إلى 16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1-4 أكتوبر، وتُحدد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.