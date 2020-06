أسطورة الروك "رولينغ ستونز" تهدد بمقاضاة ترامب!

هددت فرقة الروك البريطانية الأسطورية "ذا رولينغ ستونز" بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية استخدامه أغنيات لها في تجمعاته الانتخابية.

وشددت "رولينغ ستونز" التي يقودها المغني، ميك جاغر، في بيان أصدرته أمس السبت على أنها تتعاون مع شركة BMI المعنية بحماية الحقوق الموسيقية، بغية منع ترامب من استخدام أغنياتها دون موافقة الفرقة.

وأكد البيان أن BMI أبلغت حملة ترامب الانتخابية رسميا نيابة عن الفرقة بأن استخدام أي أغنيات لـ"رولينغ ستونز" من قبلها في المستقبل سيعد انتهاكا لاتفاقات الترخيص الخاصة بها.

وتابع: "إذا تجاهل ترامب هذا الحظر وأصر (على استخدام الأغنيات) فإنه سيواجه دعوى قضائية بتهمة مخالفة الحظر وعزف الموسيقى دون ترخيص".

واستخدم ترامب أغنية You Can't Always Get What You Wan خلال التجمع الانتخابي الذي عقده في مدينة تلسا الأسبوع الماضي، علاوة على استخدامه مرارا أغنيات للفرقة البريطانية خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، رغم احتجاجات "رولينغ ستونز".

وجاء بيان "رولينغ ستونز" بعد أيام من تنديد عائلة مغني الروك الأمريكي الراحل، توم بيتي، باستخدام ترامب أغنية له خلال التجمع في تلسا، واصفة حملة ترامب بأنها "حملة كراهية".