ترامب يخطط لإعادة تطبيق "استراتيجية الضغط الأقصى" على إيران!

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إعادة تطبيق "استراتيجية الضغط الأقصى" ضد إيران، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إذ أشارت الوكالة إلى أن أول خطوة سيقوم بها ترامب ستكون فرض حزمة عقوبات شاملة جديدة ضد إيران.

وأضافت الوكالة: "يمكن أن يتم فرض العقوبات على إيران في وقت مبكر من شهر فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تشمل اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط الإيرانية"، وتابعت، "هناك إجماع عام بين مستشاري ترامب الرئيسيين على ضرورة العودة إلى السياسات الاقتصادية الصارمة ضد طهران".

يأتي ذلك في ظل علاقات متوترة بين واشنطن وطهران، حيث يشهد البلدان خلافات عميقة حول العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودور إيران الإقليمي.

ويتوقع أن تكون سياسة ترامب تجاه إيران محل تركيز كبير خلال فترة رئاسته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها خلال حملته الانتخابية للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، والذي وصفه بأنه "غير مجد".