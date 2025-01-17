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الرئيس الإيراني: روسيا وإيران قررتا إزالة العوائق أمام تطوير العلاقات


صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا وإيران قررتا إزالة جميع العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، إذ ذكر بزشكيان: "لقد قررنا إزالة العقبات من درب علاقاتنا الثنائية وأجرينا مراجعة كاملة لجميع قضايانا. وناقشنا الطيف الكامل لعلاقاتنا وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة إلى مواصلة العمل بطريقة إيجابية سواء في العلاقات الثنائية أو في الساحتين الإقليمية والدولية".

وأشار الرئيس الإيراني أيضا إلى أن من المقرر إجراء تبادل نشط للوفود بغية توسيع التعاون مع روسيا، معربا عن أمله في استمرار الاتصالات الثنائية.

وبحسب بزشكيان فإن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا الموقعة اليوم ستوفر حافزا قويا لتعزيز العالم المتعدد الأقطاب، حيث قال، "لا نريد أن يرشدنا مؤيدو العالم الأحادي القطب إلى الطريق. فالاجتماع (بين الرئيسين) والاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم ستعطي زخما أكبر لبناء عالم متعدد الأقطاب".

وقد وقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان اليوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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