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مصر وإيران تبحثان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة


أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره الإيراني عباس عراقجي اهتمام مصر ببدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، دون تأخير، إذ تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث ثمن الوزير «عراقجي» الجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودور القاهرة المحوري في هذا الصدد. ومن جانبه، أكد الوزير عبدالعاطي على ضرورة التزام أطراف الاتفاق بكافة بنوده وفقاً للإطار الزمني الذي تم التوافق عليه.

كما أبرز الوزير عبدالعاطي الأهمية الملحة للنفاذ العاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة وتأهيل بنيتها التحتية واستعادة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة. حيث أعرب الوزير عبدالعاطي عن أمله في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر، بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم.

في ذات الصدد، تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو تاياني، وزير خارجية إيطاليا، حيث تناول الاتصال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

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