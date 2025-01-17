الرئيس الإيراني يبحث مع الجانب الروسي الأحداث في سوريا وغزة والقوقاز وآسيا

صرّح إسماعيل بقائي متحدث الخارجية الإيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان الذي وصل إلى موسكو اليوم سيبحث مع الجانب الروسي التطورات في سوريا وقطاع غزة والقوقاز وآسيا الوسطى، فقد ذكر بقائي لوكالة "نوفوستي": "النقطة المركزية لهذه الزيارة هي توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولكن بالطبع ستستخدم هذه الفرصة لمناقشة جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية والأحداث في المنطقة بما في ذلك التغيرات في غرب آسيا وخاصة في سوريا وغزة، والأحداث في القوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك الأحداث على الساحة الدولية".

وكانت روسيا وإيران قد أبرمتا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة ووفقا لتصريحات كاظم جلالي السفير الإيراني لدى موسكو، فإن هذه الاتفاقية التي تتضمن بندا يتعلق باحترام السلامة الإقليمية، تتكون من 47 مادة وبندا، وسيتم تنفيذها لضمان تعاون متوازن بين البلدين، كما تتضمن عملية التصديق على هذا الوثيقة تقديمها من قبل الحكومة إلى البرلمان للموافقة عليها قبل إقرارها في البلدين.

ومن المقرر أن تحل الاتفاقية الجديدة محل الوثيقة الحالية التي تحكم العلاقات بين البلدين، والتي تم توقيعها في موسكو عام 2001.