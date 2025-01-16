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وزارة الخارجية الإيرانية تهنيء الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


هنأت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو نتيجة تعاطف شعب غزة مع المقاومة ووقوفه ضد الهجرة القسرية للفلسطينيين".

وأضافت أن "النظام الإسرائيلي المحتل والإبادة الجماعية، على مدى الأشهر الـ15 الماضية، ومن خلال الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والفاضحة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلا عن ارتكاب أشد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واصل خطته" الإبادة الاستعمارية "للشعب الفلسطيني وهي الخطة التي بدأت قبل 8 عقود بدعم أو صمت من القوى الاستعمارية".

ويعد هذا البيان أول تعليق رسمي على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.

وكانت الدوحة وواشنطن والقاهرة، أعلنت أمس الأربعاء التوصل الى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء الفلسطيين ودمارا واسعا وكارثة إنسانية.

وبعد أشهر طويلة تم الإعلان عن الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ ظهر الأحد المقبل وسيشمل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك طوال 15 شهرا، وسيوقف إراقة الدماء التي دمرت القطاع وأشعلت الشرق الأوسط.

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وزارة الخارجية الإيرانية تهنيء الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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