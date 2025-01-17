بوتين: اتفاقيتنا مع إيران تعطي قفزة نوعية للعلاقات بين البلدين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، إن بلاده تعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران في المستقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان الذي وصل إلى موسكو اليوم في زيارة رسمية جرى خلالها التوقيع على "اتفاقية استراتيجية شاملة".

وأوضح بوتين خلال المؤتمر الصحفي إن "الاتفاقية مع إيران تعطي قفزة نوعية للعلاقات بين البلدين"، معتبراً إن "المباحثات مع الرئيس الإيراني كانت بناءة ومثمرة وتناولت العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية".

وذكر إنه "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية فهي مهمة للغاية وتحدثنا مع رئيس إيران عن هذه العلاقات وكيف ينبغي أن تكون مختلفة عن الدول المجاورة، وهناك قوى اقتصادية، وبعض الدول لديها عدد سكان أقل واقتصادات أضعف، ولكن لدينا تجارة أكبر مع دولة كبيرة مثل إيران، وحجم التجارة بالتأكيد لا يتناسب مع القوة الموجودة".

وتابع "أما اتفاق اليوم فهو يحمل شروطاً وأحكاماً جديدة فيما يتعلق بتطوير العلاقات التجارية. نحن نقوم بعمل محدد، وسبب اجتماعنا اليوم هو مراجعة القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري والحلول المتاحة في المجالات التقنية. وفي مجال الطاقة، أكدت أن إيران طورت تعاونها".

وتحدث بوتين عن التطورات في المنطقة، إن "روسيا ملتزمة بحل شامل للأوضاع في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وتتمنى للشعب السوري التغلب على كل التحديات الراهنة".

وعن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال بوتين "وقف إطلاق النار في غزة سيسمح للفلسطينيين بأن يحتضنوا أحباءهم بعد الإفراج عنهم"، معرباً عن أمله أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى استقرار طويل الأمد.

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال المؤتمر الصحفي إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستقوي العلاقة بين إيران وروسيا.

وذكر بزشكيان "روسيا تلعب دورا كبيرا ومهما بالنسبة إلى إيران ونأمل تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وسنتخطى العقبات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا".

وبين "إن هذه الخطة تعزز العلاقات الإيرانية الروسية في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتجارية، وأن معظم الاتفاقيات بين الوزراء والخبراء من البلدين تم الانتهاء منها والتوقيع عليها اليوم".

وأكد أن إيران تعتبر العلاقات مع روسيا حساسة وحيوية، وأن التعاون التجاري والثقافي والاقتصادي بين البلدين يتقدم إلى الأمام بشكل أقوى من الماضي.

كما أشار بزشكيان إلى أن "الحرب لا يمكنها أن تثمر شيئا ونرحب بأي سلام بين أوكرانيا وروسيا، وروسيا وإيران تنددان بالاعتداءات "الإسرائيلية" على سوريا واحتلال جزء من أراضيه" .