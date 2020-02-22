براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بطريقة تخالف القانون.

وأسندت النيابة ل‍جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في قبرص.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة لمرافعة دفاع المتهمين في القضية، وسمحت ل‍جمال مبارك بالتحدث، بناء على طلبه، بالإضافة إلى أن فريد الديب، محامي دفاع نجلي الرئيس السابق مبارك، قد أوضح خلال مرافعته أن توجيه الاتهام لموكليه جمال وعلاء كان هدفه الإساءة لهما ولوالدهما.

وأوضح جمال مبارك، تضرره بشدة من اتهامه في القضية محل المحاكمة، معللا ذلك أن تاريخه المهني وصل لـ28 سنة بالعمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وأن عمله يتصل بثقة العميل وإدارة البنك والمستثمرين، حسبما ذكر موقع صحيفة "الأهرام" المصرية.