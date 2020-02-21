الصحة العالمية تكشف آخر تطورات فيروس "كورونا"

أكدت الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا"، في الصين، يرجع في جانب منه إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في مركز تفشي الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي "نحن قلقون بشأن زيادة الحالات في مقاطعة شاندونغ ونبحث عن مزيد من المعلومات".

وأفاد تيدروس بوجود 8 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خارج حدود الصين.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المنظمة من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا".

كما صرح غيبريسوس بأن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية ل‍كورونا لاحتواء الفيروس".

وحذرت المنظمة من أن الفرصة سانحة لاحتواء الانتشار الدولي الأوسع لوباء فيروس "كورونا"، وأنه يجب على الدول أن تتصرف بسرعة إذا أرادت السيطرة عليه.