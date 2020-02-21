الصین: نقف الى جانب ایران في مكافحة كورونا

اکد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى طهران "جانغ هوا" ان الشعب الصيني يقف الى جانب الشعب الايراني في مكافحة فايروس كورونا.

وقال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى طهران "جانغ هوا" في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في تويتر، إن الشعب الصيني يقف الى جانب الشعب الايراني في مكافحة فايروس كورونا.

ونشر السفير الصيني في تغريدته صورا لعلمي ايران والصين وابيات للشاعر الايراني سعدي الشيرازي التي يقول فيها "بني آدم اعضاي يکديگـرند كه در آفرينش زيک گوهـرنـد" أي: "بنو آدم جسد واحد... إلى عنصر واحد عائد.. إذا مسّ عضوا أليم السقام... فسائر أعضائه لا تنام".

وتوفي شخصان إثر إصابتهما بفيروس "كورونا" الأربعاء الماضي، في مدينة قم جنوب غربي العاصمة.