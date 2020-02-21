أكد مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة إصابة 11 أميركيا بفيروس "كورونا"، كانوا على متن سفينة "أميرة الألماس" (Diamond Princess) الخاضعة للحجر الصحي في اليابان.

وقالت قناة "CNN" نقلا عن المركز الطبي في معهد "نيبراسكي" في الولايات المتحدة، إن أغلب المصابين لا تبدو عليهم بشكل واضح أعراض الإصابة بالفيروس.

وبعد انتشار فيروس "كورونا" في تلك السفينة السياحية، تم اكتشاف إصابة 40 سائحا أميركيا، وجرى إجلاؤهم ونقلهم إلى مستشفيات في اليابان ولا يزالون يتلقون العلاج هناك.

وأجلت السلطات الأميركية الاثنين الماضي 340 سائحا أميركيا من سفينة "أميرة الألماس" في اليابان، ووضعتهم في الحجر الصحي في أميركا لمدة 14 يوما.

وتوجد سفينة "أميرة الألماس" قبالة ميناء يوكوهاما الياباني منذ بداية الشهر الجاري، وتم الإعلان عن الحجر الصحي عليها رسميا في 5 شباط، بعد أن تأكد أن أحد الركاب الذين غادروا السفينة إلى هونغ كونغ مصاب بفيروس "كورونا".

وحتى الآن يوجد نحو 2000 شخص على متن هذه السفينة في اليابان، وقد تأكد أن 728 شخصا من بينهم مصابون بالفيروس، كما تم الإعلان عن أول حالتي وفاة بالفيروس على متن السفينة.