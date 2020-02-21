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وزير الخارجية الصيني: تأثير فيروس كورونا لن يعكس مسار نمو اقتصاد البلاد


قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، إن التأثير المحدود وقصير الأجل لتفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لن يعكس مسار نمو الاقتصاد الصيني.

وقال وانغ عقب الاجتماع الخاص لوزراء خارجية الآسيان-الصين بشأن مرض فيروس كورونا الجديد الذي عقد اليوم "جلب الفيروس تحديات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، لكننا نعتقد أن التأثير محدود ومؤقت".

ولفت إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال مرناً ويظهر حيوية قوية في مواجهة تحديات الفيروس، وبالتالي لن ينعكس مسار زخم النمو.

وأضاف أن الزخم القوي للتنمية طويلة الأجل للاقتصاد الصيني لن يتغير، وأن أساسات الاقتصاد الصيني لن تهتز.

وقال إن الصين ستواصل تنفيذ تدابير فعالة للحفاظ على استقرار اقتصادها وتقليل تأثير تفشي المرض أيضا.

وأوضح أنه في ضوء السيطرة على تفشى كوفيد-19 تدريجيا في الصين، ستنطلق إمكانات الإنتاج والاستثمار والاستهلاك مجددا، مضيفا أن الانتعاش الاقتصادي سيظهر بالتأكيد في المستقبل.

وأشار وانغ إلى أنه خلال عدد لا يحصى من الصعوبات والعقبات، حولت الصين التحديات إلى فرص، وهذا هو حالها دائما.

وقال "لن نفوز في مكافحة الفيروس فحسب، بل سنسعى أيضا إلى تحقيق الأهداف المحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية."

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