إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس" العائدين إلى إسرائيل.

ووصل يوم الجمعة إلى إسرائيل 11 مواطنا إسرائيليا كانوا قد خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين على متن السفينة السياحة "دايموند برينسيس" في اليابان، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

إلا أن الفحوص الجديدة التي أجريت لهم اليوم في إسرائيل أظهرت أن أحد الركاب، يحمل فعلا الفيروس.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإسرائيليين الـ11، تم تحويلهم فور وصولهم إلى مجمع العزل الذي تم إعداده لهم مسبقا في المستشفى، ووضع كل شخص منهم في غرفته المنعزلة، حيث سيخضعون إلى حجر صحي مرة أخرى في إسرائيل.

ويأتي ذلك، وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإرغام كل إسرائيلي يصل من جنوب شرقي آسيا، للخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.