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كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 156 شخصا


أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في أراضيها إلى 152 شخصا بعد اكتشاف 52 إصابة جديدة.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم اكتشاف 52 حالة جديدة للإصابة بالفيروس اعتبارا من الساعة 9:00 صباح اليوم (حسب التوقيت المحلي).

ومن بين 52 حالة جديدة، تم تأكيد إصابة 41 حالة في مدينة ديغو الكبرى وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، و3 حالات في سيئول، وحالتين جديدتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وحالة واحدة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في مدينة كوانغ جو الكبرى.

وأضاف المركز أن 39 مصابا جديدا كانوا قد اختلطوا بمصابين داخل كنيسة في مدينة ديغو، حيث أصيب عدد كبير من المسيحيين في هذه الكنيسة بالفيروس مؤخرا، ما يرفع عدد حالات الإصابة في مدينة ديغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي من 70 حالة في اليوم السابق إلى 111 حالة اليوم.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة للمختلطين بالكنيسة، بمقدار 39 حالة عن اليوم السابق، إلى 82 حالة اليوم.

وبلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس، باستثناء المصابين المؤكدين، 14.6 ألف شخص حتى اليوم، وجاءت النتائج لـ11.9 ألف شخص سلبية (أي خلوهم من الفيروس)، وينتظر 2.7 ألف شخص آخر نتائج الاختبارات.

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