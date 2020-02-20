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الحكم بسجن مستشار ترامب روجر ستون 40 شهراً بعد إدانته بالكذب على الكونغرس


أصدر قاض فدرالي حكما بالسجن على روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ40 شهرا بتهم الكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية في 2016.

وأصدرت قاضي المقاطعة الأمريكية آمي بيرمان جاكسون الحكم، عقب تعليق لمحامي ستون بأن "الجمهوري المخضرم لا يجب أن يحصل على أي عقوبة بالسجن في القضية"، قائلة إن "عداء ستون وأكاذيبه تمثل تهديدا لديمقراطيتنا".

وأضافت جاكسون: "لم تتم محاكمته كما اشتكى البعض بأن السبب لوقوفه بوجه الرئيس، لقد حوكم بتهمة التستر على الرئيس".

وأشارت القاضي جاكسون إلى أن "ستون كان يعرف تماما ما كان يفعله" عندما نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي.. المتهم متورط في تهديد وترهيب المحكمة".

وقالت: "هذا أمر لا يطاق أمام إقامة العدل".

وأدانت هيئة محلفين فدرالية الجمعة الماضية، ستون بلائحة اتهامات تضم سبع نقاط، بما فيها الإدلاء بإفادات كاذبة خمس مرات في سبتمبر 2017 أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بشأن نشر موقع "ويكيليكس" عام 2016 وثائق سرية سرقها قراصنة من موقع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، والتي أضرت بسمعة منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية آنذاك، هيلاري كلينتون.

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