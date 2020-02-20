ايران تعلن عقد محكمة ضد ترامب، باعتباره المسؤول عن إصدار الأمر باغتيال الشهيد قاسم سليماني

أعلنت إيران، أنه من المقرر أن تعقد محكمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره المسؤول عن إصدار الأمر باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني.

وقال حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، خلال ملتقى لدراسة الجوانب الحقوقية والدولية لاغتيال الشهيد سليماني "أعتقد أن القائد سليماني أنجز أهم الترتيبات الأمنية والسياسية في غرب آسيا، وهذه الترتيبات كان لها أثر مهم في أمن الجمهورية الإسلامية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف "من المقرر أن تعقد محكمة ضد ترامب المسؤول عن إصدار الأمر بالاغتيال... نحن لسنا بحاجة إلى لجنة لتقصي الحقائق، بل نحن بحاجة إلى لجنة للتحقيق، يمكننا متابعة الوثائق التي تطرحها ضد ترامب، ولابد من إرسال قاضي تحقيق بسرعة إلى العراق لبحث الإجراءات التي نفذها الأمريكان خلال هذه الفترة".

وأوضح عبد اللهيان أن "قاضي التحقيق لابد أن يبدأ من محل الحادث، ويقوم بالاستفسار من كبار المسؤولين العراقيين، وفي المرحلة الثانية تتم إدانة ترامب، وينبغي أن تعقد إيران محكمة تصدر حكما بأن جميع أموال ترامب يشملها الموضوع الإرهابي، فهذه الخطوة تزيد من جنون ترامب"، مشدد على أن "الانتقام لاغتيال سليماني، هو أبعد من إطلاق 13 صاروخا باليستيا على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اغتيال قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة غادرة جبانة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.