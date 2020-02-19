ظريف: توهمات بومبيو حول إسقاط النظام الإيراني خاطئة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "توهمات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول إسقاط النظام الإيراني إثر الضغوط الأمريكية خاطئة.

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لن تجري مفاوضات ثنائية مع واشنطن.

وقال ظريف، عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء: "لا يزال هناك شخص أحمق كبومبيو يقول لترامب إن النظام الإيراني سيسقط خلال أشهر إذا استمرت الضغوط القصوى عليه".

وأضاف: "الشعب الإيراني أجبر أمريكا على التراجع مرة، وسوف يجبرها على التراجع كل مرة".

وتابع ظريف: "توهمات بومبيو حول إسقاط النظام الإيراني إثر الضغوط الأمريكية عليه خاطئة ونحن على ثقة بأن الشعب الإيراني يقف إلى جانب نظامه".

وأكد الوزير الإيراني: "لن نجري مفاوضات ثنائية مع أمريكا، وإذا ما قمنا بإجراء مفاوضات معها فذلك حتما في إطار 5+1 وبعد رفع جميع العقوبات الظالمة عن شعبنا".